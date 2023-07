India a lansează o rachetă fără echipaj uman spre Lună India a lansat cu succes racheta Chandrayaan-3 („Mooncraft”) spre Luna, urmarind sa se alature celor trei țari care au reușit o aselenizare. Lansarea a avut loc in Sriharikota, in statul Andhra Pradesh din sudul Indiei. Premierul indian, Narendra Modi, a afirmat pe Twitter ca misiunea spațiala reprezinta speranțele și visele Indiei. Daca misiunea va fi un succes, India se va alatura clubului select format din Rusia, Statele Unite și China, care au reușit sa realizeze o aselenizare controlata. India este cea mai populata țara din lume, cu peste 1,4 miliarde de locuitori. India lanseaza cea mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

