- Autoritatile indiene au impus carantina tottala totala a celor 1,3 miliarde locuitori ai sai. Asta, intr-o tara uriasa care nu se arata deloc pregatita, prin infrastructura sa, sa infrunte provocarea pandemiei Covid 19 in zonele sale rurale, dar nici in suprapopulatele orase pe model de megalopolis.

- UPDATE: Recomandarea ca populatia sa se deplaseze pe timpul zilei doar justificat se transforma in OBLIGATIVITATE. In aceasta seara va fi publicata Ordonanta militara care va impune populatiei sa ramana in casa, iar masurile vor intra in vigoare de maine. Președintele Klaus Iohannis va susține la ora…

- Spitalul Judetean Baia Mare intra in carantina totala pana la sfarsitul acestei luni in contextul situatiei provocate de coronavirus. In functie de evolutia riscului de infectare cu COVID-19, pe 31 martie se va anunta daca interdictia se ridica sau se prelungeste. “Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr.…

- 4.108 tineri din Republica Moldova au procurat o locuinta prin programul de stat „Prima Casa”, lansat de Guvern in anul 2018. Suma totala a creditelor acordate de catre banci este de 2,053 miliarde lei, iar valoarea totala a garantiilor active constituie 1,026 miliarde lei.

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații prin care toate pesoanele care vin din zonele infectate cu coronavirus vor intra in carantina. Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența…

- Autoritatile locale din Australia de Sud au declarat ca turme ''extrem de mari'' afecteaza comunitatile rurale - amenintand putinele surse de hrana si de apa, avariind infrastructura si reprezentand un pericol la adresa soferilor. Masura este luata in contextul in care Australia a fost afectata…