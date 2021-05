Stiri pe aceeasi tema

- India a inregistrat luni peste 300.000 de noi cazuri de coronavirus, pentru a 12-a zi consecutiva, ridicand numarul total al infectarilor la aproape 20 de milioane. De asemenea, bilanțul deceselor asociate Covid-19 a crescut cu alte 3.417 de victime in ultimele 24 de ore, informeaza Reuters, potrivit…

- Iranul a depasit oficial joi pragul de doua milioane de cazuri confirmate de COVID-19 pe fundalul accelerarii epidemiei si al unui nou record de contaminari zilnice, informeaza AFP. In total, in Iran au fost inregistrate 63.884 de decese asociate COVID-19 si 2.006.934 de persoane infectate,…

- Pitestiul a depasit miercuri pragul incidentei de patru cazuri COVID-19 la mia de locuitori. municipiul nu intra insa automat sub noile restrictii. Prefectul convoaca vineri CJSU pentru stabilirea urmatorului eventual nivel de masuri.

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- India a raportat luni o crestere record a numarului de infectari cu coronavirus, devenind a doua tara din lume, dupa Statele Unite, care a depasit 100.000 de cazuri intr-o singura zi, in vreme ce spitalele din cel mai afectat stat, Maharashtra, sunt supraaglomerate cu pacienti, transmite Reuters.…

- Romania a depașit pragul de 900.000 de cazuri de COVID Foto: Arhiva/ MApN România a depașit pragul de 900.000 de cazuri de COVID confirmate de la începutul pandemiei. Luni au fost raportate 3.743 de noi îmbolnaviri, din aproximativ 13.500 de teste, ceea ce înseamna…

- Trei sectoare ale Capitalei sunt colorate in rosu, dupa ce pragul de trei infectari la mia de locuitori a fost depasit, conform datelor publicate de Guvern in premiera , informeaza G4media . Sectorul 1 are cea mai mare rata de incidența COVID-19 din București, de 3,98 la mie in ultimele 14 zile. Pe…