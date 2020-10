India a depășit 7 milioane de cazuri de coronavirus India a depașit 7 milioane de infectați cu coronavirus și este a doua cea mai afectata țara din lume dupa Statele Unit ale Americii, care a ajuns la aproape opt milioane de infectari. Expertii afirma insa ca cifrele reale din India ar putea fi mult mai mari, intrucat rata de depistare din aceasta tara cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori – in care se afla cele mai populate orase de pe planeta noastra – este mult mai scazuta decat in multe alte tari. Aceasta ipoteza este confirmata de o serie de studii ce vizeaza prezenta anticorpilor in organism, care dovedesc o infectare anterioara cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA), țara cu cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19, a depașit pragul de 7,8 milioane infectari și a ajuns la peste 217.000 decese, conform datelor Worldometer.com. In ultimele 24 de ore, in SUA au fost inregistrate 53.668 noi infectari și au fost confirmate 938 de…

- Brazilia a depasit marti pragul de 5 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus, iar bilantul victimelor sale se apropie de 150.000, in contextul in care pandemia de COVID-19 inregistreaza un declin in aceasta tara sud-americana, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Cu 31.553 noi cazuri raportate…

- Cazurile de coronavirus la nivel mondial au depașit 30 de milioane, conform cifrelor furnizate de portalul Worldometers.com. Totodata, de la debutul pandemiei de coronavirus, au murit peste 970.000 de oameni din toata lumea și s-au vindecat peste 23.000.000. Statele Unite raman cele mai afectate de…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, dupa SUA și Brazilia. India a inregistrat un nou numar record sambata, 5 septembrie, de infectari cu coronavirus, conform Worldometers.com. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent…

- Numarul de cazuri cunoscute de infectii cu coronavirus a depasit 20 de milioane, potrivit unui bilant actualizat luni al Universitatii Johns Hopkins cu sediul in Statele Unite, noteaza DPA, citata de Agerpres.Din cele 20.001.019 de cazuri globale inregistrate de cercetatori, mai mult de 5 milioane erau…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de aceasta pandemie, depașind 5 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. America ramane pe primul loc in lume, urmata Brazilia, cu peste 3 milioane de cazuri. Peste 162.000 de oameni au murit, pe teritoriul american, din cauza pandemiei, potrivit digi24.ro.…

- "Am vazut in strainatate cat de repede a reaparut virusul si s-a raspandit in zone in care fusese sub control si trebuie sa fim pregatiti sa izolam rapid orice cazuri viitoare in Noua Zeelanda. Fiecare persoana din echipa de cinci milioane (populatia Noii Zeelande - n.r.) are un rol de jucat in aceasta",…