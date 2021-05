Stiri pe aceeasi tema

- 58% din decesele inregistrate de la inceputul pandemiei in Romania la pacienți cu Covid-19 au fost raportate la barbați, se arata in raportul saptamanal de supraveghere intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica, conform Mediafax. „85,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste…

- La nivel național au fost confirmate 4.310 de noi infectari cu coronavirus, 167 dintre acestea fiind din Timiș. 139 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, majoritatea avand boli asociate. La ATI sunt internați in continuare aproape 1.500 de oameni.

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.002.865 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 902.239 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Peste 2,64 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (534.275). Brazilia este pe locul doi, cu 277.102 de decese, urmata de Mexic (193.851),…

- Peste 2,5 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, conform News.ro. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (510.134), apoi in Brazilia (252.835), Mexic (183.692), India (156.825)…

- 2.644 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, raportate la ultimul bilanț transmis de GCS, au urcat totalul infectarilor inregistrate pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei, la 755.126. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Bilantul deceselor provocate de COVID a ajuns la 19.056, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 95 de victime. De asemenea, 937 de romani diagnosticati cu COVID se afla la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…