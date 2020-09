Stiri pe aceeasi tema

- Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent 4.023.179 de cazuri de infectari cu COVID-19, imediat dupa Statele Unite (peste 6,3 milioane) si Brazilia (4,1 milioane). In timp ce guvernul a redus restrictiile, India este in prezent tara unde numarul de cazuri creste cel mai rapid,…

- Potrivit datelor furnizate de Comitetul guvernamental infiintat pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, Rusia a depasit marti pragul de un milion de cazuri de COVID-19, potrivit Agerpres. In Rusia s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 4.729 noi cazuri de coronavirus. Bilantul total al contagierilor…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca sambata au fost raportate 294.237 de noi cazuri de COVID-19, valoare record pentru o perioada de 24 de ore. Numarul total de cazuri care au fost raportate la OMS, la nivel mondial, este acum de 21 de milioane, scrie BBCPotrivit OMS, ultima raportare reprezinta…

- Numarul de cazuri cunoscute de infectii cu coronavirus a depasit 20 de milioane, potrivit unui bilant actualizat luni al Universitatii Johns Hopkins cu sediul in Statele Unite, noteaza DPA, citata de Agerpres.Din cele 20.001.019 de cazuri globale inregistrate de cercetatori, mai mult de 5 milioane erau…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de aceasta pandemie, depașind 5 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. America ramane pe primul loc in lume, urmata Brazilia, cu peste 3 milioane de cazuri. Peste 162.000 de oameni au murit, pe teritoriul american, din cauza pandemiei, potrivit digi24.ro.…

- Brazilia a depasit pragul de 2 milioane de contaminari cu noul coronavirus, iar India este a treia cea mai afectata tara din lume, cu peste 1 milion de cazuri de infectare, potrivit News, care citeaza BBC.In mai putin de o luna, in Brazilia - cea mai populata tara sud-americana (cu 210 milioane de locuitori)…

- Statele Unite ale Americii au atins, marți, pragul de 3 milioane de imbolnaviri cu COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info, noteaza Mediafax.Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA au ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai…

- India a raportat, duminica, aproape 24.000 de noi cazuri de COVID-19 si a devenit a treia tara din lume, dupa Stateșe Unite și Brazilia, in privinta numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, arata cifrele worldmeters.info.