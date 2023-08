India a confirmat: Vladimir Putin nu va participa la summit-ul G20

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va participa la summitul G20 de luna viitoare din India, ci il va trimite pe ministrul sau de externe, Serghei Lavrov, a transmis luni biroul premierului indian Narendra Modi, potrivit AFP.Biroul lui Modi a precizat ca acesta a vorbit cu Putin la telefon si "si-a…

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, nu va participa la summit-ul G20 de luna viitoare, ce va fi organizat in India, urmand ca Rusia sa fie reprezentata din nou de ministrul sau de externe, Serghei Lavrov. Anunțul a fost facut, luni, de cancelaria prim-ministrului guvernului indian.

- Evgheni Prigojin a devenit una dintre figurile emblematice din acest razboi, dupa ce a organizat pe 24 iunie o rebeliune armata impotriva Moscovei. Potrivit presei din Rusia, liderul luptatorilor Wagner, care acum se afla in exil in Belarus, ar fi ajuns la o ințelegere cu Vladimir Putin in privința…

- Scurta insurecție din Rusia i-a oferit lui Joe Biden cea mai riscanta varianta de pana acum a unei dileme care i-a lasat in ceața, ani la rand, pe ultimii cinci președinți americani: cum sa abordeze relația cu Vladimir Putin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ținut vineri, 16 iunie, un discurs major la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, in care a prezentat in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.https://www.youtube.com/watch?v=X7Y8XHVMXEsIn sesiunea plenara,…

- Putin se ține de cuvant. Liderul de la Kremlin confirma desfasurarea armelor nucleare tactice ruse in Belarus la inceputul lui iulie. Rusia va desfașura arme nucleare in Belarus imediat ce pregatirea depozitelor va fi gata, pe 7-8 iulie, a declarat președintele rus Vladimir Putin vineri, la o intalnire…

- Rusia va desfașura arme nucleare in Belarus imediat ce pregatirea depozitelor va fi gata, pe 7-8 iulie, a declarat președintele rus Vladimir Putin vineri, la o intalnire cu omologul sau bielorus, Alexandr Lukașenko.

- Rusia va desfașura arme nucleare in Belarus imediat ce pregatirea depozitelor va fi gata, pe 7-8 iulie, a declarat președintele rus Vladimir Putin vineri, la o intalnire cu omologul sau bielorus, Alexandr Lukașenko. Cei doi s-au intalnit la reședința de la Soci a președintelui rus, aceasta fiind una…