- 38 de persoane au murit, iar aproape 100 sunt date disparute dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coasta vestica a Indiei. In timpul furtunii, doua barje cu 400 de oameni la bord s-au scufundat. Marina indiana a reusit sa salveze pana acum doar 177 de persoane.

- ​În regiunea Goa, din sud-vestul Indiei, una din doua persoane testate pentru COVID-19 este pozitiva. Aceasta face ca zona, cunoscuta pentru destinație turistica, sa aiba cea mai mare rata de infectare din întreaga țara. Vineri, 51,4% dintre testele efectuate au fost pozitive, a…

- Un numar total de 136 de persoane date disparute in urma viiturilor produse in nordul Indiei la inceputul acestei luni vor fi declarate decedate, au anuntat marti autoritatile, potrivit DPA. O portiune masiva dintr-un ghetar s-a prabusit in raul Alaknanda din statul Uttarakhand pe 7 februarie provocand…