Un numar de 28 de elefanti au fost testati pentru depistarea COVID-19 intr-o rezervatie forestiera din sudul Indiei, au anuntat miercuri autoritatile, dupa ce moartea unei leoaice a fost pusa pe seama coronavirusului, informeaza AFP. Leoaica, un exemplar in varsta de noua ani care face parte dintr-o specie amenintata, a murit la inceputul lunii iunie in parcul zoologic Arignar Anna din Chennai, in statul vestic Tamil Nadu, potrivit presei locale. Este primul caz de animal mort din cauza coronavirusului in India. In urma testelor de depistare COVID-19, leoaica si alte opt feline, doua dintre acestea…