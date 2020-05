Stiri pe aceeasi tema

- Politia din India a facut uz de gaze lacrimogene, luni, pentru a dispersa un grup de lucratori migranti in timpul unor confruntari care au avut loc in statul vestic Gujarat, au anuntat oficiali, in conditiile in care autoritatile indiene au relaxat unele dintre cele mai stricte masuri de izolare…

- Mii de migranti s-au inghesuit intr-o statie de tren din Mumbai pentru a protesta fața de decizia guvernului, aceea de a extinde cea mai mare izolare din lume pana pe 3 mai, potrivit Associated Press, citata de Mediafax.

- Muncitori migranti reveniti acasa dupa carantinarea instituita in India din cauza pandemiei Covid-19 au fost stropiti cu dezinfectanti pe baza de clor de echipe de decontaminare din statul Uttar Pradesh.

- Muncitori migranti reveniti acasa dupa carantinarea instituita in India din cauza pandemiei Covid-19 au fost stropiti cu dezinfectanti pe baza de clor de echipe de decontaminare din statul Uttar Pradesh.

- Sute de mii de lucratori migranți au pornit in calatorii lungi, pe jos, pentru a ajunge acasa, in una dintre cele mai mari migrații din istoria moderna a Indiei dupa ce carantina decretata de premierul Narendra Modi i-a lasat fara adaposturi și locuri de munca, noteaza New York Times.Cu fabricile…

- Opt migranti provenind din India au fost prinsi incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un TIR care transporta piese metalice in Germania. Automarfarul a fost verificat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II si era condus de un cetatean roman in varsta de 39 ani, conform…

- Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, a afirmat luni seara ca plecarea unora dintre membrii comunitatii germane din Romania comunista a reprezentat o trauma, de-a lungul acestui proces dificil existand oameni care nu si-au pierdut dorul de locurile natale, potrivit Agerpres."Inchipuiti-va…

- Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, a afirmat luni seara ca plecarea unora dintre membrii comunitatii germane din Romania comunista a reprezentat o trauma, de-a lungul acestui proces dificil existand oameni care nu si-au pierdut dorul de locurile natale. "Inchipuiti-va o minoritate…