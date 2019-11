Stiri pe aceeasi tema

- Conform legislatiei in vigoare, referendumul trebuie autorizat de guvernul Regatului Unit. SNP intentioneaza sa solicite transferul atributiei respective catre parlamentul Scotiei, informeaza Agerpres.Sturgeon a precizat ca va face acest demers conform Sectiunii 30 din Legea Scotiei, prin…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis miercuri din nou presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca nu doreste inca o amanare a Brexitului dincolo de data de 31 octombrie, in timp ce omologul sau irlandez Leo Vardakar a vorbit despre posibilitatea convocarii unui summit european extraordinar…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon, lider al Partidului National Scotian (SNP), a declarat, marti, ca s-a saturat de Brexit, ca Scotia trebuie sa organizeze un nou referendum pentru independenta in 2020 si ca va solicita in curand prerogativele necesare pentru ca scrutinul sa aiba loc in conditii de…

- Scotia trebuie sa organizeze un referendum pentru independenta in 2020 si va cere in curand puterile necesare pentru ca aceasta consultare populara sa se desfasoare legal, a declarat marti primul ministru si lidera Partidului National Scotian (SNP), Nicola Sturgeon, potrivit Reuters."Sarcina…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, la Manchester (nord-vestul Angliei), ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie ”orice ar fi”, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . ”Ceea ce lumea intreaga vrea este sa incheiem acest subiect si sa trecem la altceva. Iata…

- Premierul britanic Boris Johnson a trecut duminica in ofensiva in vederea Brexitului, promitand sa-l puna in aplicare cu orice pret la 31 octombrie, inainte de deschiderea Congresului anual al Partidului sau Conservator, la Manchester (nord-vest), in plin haos politic in Regatul Unit, relateaza AFP…

- Regina Elisabeta a II-a a aprobat legea ce prevede blocarea Brexitului fara acord. Boris Johnson spune ca nu va cere o noua amanare Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite…

- Numarul scoțienilor care vor ca țara lor sa se rupa de Regatul Unit al Marii Britanii, dupa Brexit, a ajuns la 52%, potrivit unui sondaj dat publicitații luni. Potrivit sondajului publicat de ziarul scoțian Holyrood Magazine, majoritatea scoțienilor ar vota pentru independența de Regatul…