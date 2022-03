Independența energetică a UE, mers pe sârmă fără plasă de siguranță Inainte de invazia armatei lui Putin in Ucraina, cel mai presant obiectiv al politicii energetice europene era reducerea emisiilor de carbon care provoaca schimbarile climatice. Acum, oficialii sunt concentrați pe reducerea rapida a dependenței continentului de petrolul și gazele rusești. Misiune dificila, Europa va trebui sa arda mai mult carbune și sa construiasca mai multe […] The post Independența energetica a UE, mers pe sarma fara plasa de siguranța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

