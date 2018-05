Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa mentina Catalonia sub tutela Madridului din cauza numirii in executivul local a unor personalitati aflate in prezent in detentie sau in exil, a relatat duminica publicatia spaniola El Pais, citata de Reuters. Quim Torra, ales luni la presedintia executivului…

- Prima racheta realizata in China de un constructor privat a fost lansata cu succes, joi, de la o baza situata in nord-vestul tarii. Lansarea reprezinta cea mai recenta reusita inregistrata in cadrul ambitiosului program chinez de explorare a spatiului, informeaza Reuters. Inca de la alegerea sa in functie…

- Trei persoane au murit sambata in Spania dupa prabusirea unui avion de mici dimensiuni, au anuntat autoritatile, citate de Reuters. Nationalitatea victimelor nu este cunoscuta deocamdata, desi avionul a pornit de la Cascais, in Portugalia, si se indrepta spre aeroportul international Reus…

- ​Parlamentul catalan urmeaza sa voteze sambata noul lider al regiunii, in a cincea tentativa de a forma un guvern de la declanșarea crizei și demiterea conducerii regionale de catre Madrid, in urma cu șapte luni, ca urmare a declarației de independența, scrie Reuters.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy recurge la veto in privinta proiectului de declaratie de la summitul UE - Balcanii de Vest, programat la Sofia, pe data de 17 mai. Anuntul a fost facut, luni, de catre ziarul madrilen "El Pais", care citeaza surse diplomatice. Potrivit acestora, Rajoy nu va semna un asemenea…

- Sefa executivului regiunii spaniole Madrid, vazuta de unii ca o posibila succesoare a premierului conservator Mariano Rajoy, se afla in mijlocului unui scandal care ar putea sa-i curme cariera in plan politic. Cristina Cifuentes este acuzata ca si-a obtinut diploma de masterat in mod fraudulos. Cu toate…