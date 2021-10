Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj transmis astazi de purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, romanii sunt indemnați sa ia in serios pandemia de COVID-19 si sa asculte cu maxima luare aminte exclusiv de sfaturile medicilor. „Am vazut cu totii cumplitele imagini de la morgile unor spitale din…

