Stiri pe aceeasi tema

- Prezenți la prezentarea Stației de Tratare a Apei Potabile Siriu, reprezentanții Prefecturii și Consiliului Județean au subliniat ca județul Buzau este „oarecum privilegiat” ca are o rețea de epurare și tratare a apei potabile extinsa, care protejeaza populația de boli, dar este important ca apa sa…

- Trei persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un grav accident de circulatie produs la iesire din municipiul Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Daca ai avut un vis in care ți s-a transmis ca mai ai puțin de trait, indiferent de perioada, nu este neaparat un motiv de ingrijorare. In realitate, acest vis este un semn bun. Ți-ai gasit direcția in viața și ești gata sa-ți urmarești obiectivele. Iți lași viața sa iși urmeze cursul firesc, așa cum…

- Atacantul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, Vitalie Damașcan, este din vara 2021 in țara a carei cetațenie a dobandit-o, prin strabunicii sai, povestind ce impact are viața din Romania asupra lui și de ce in vestiarul echipei sale rasuna manelele, ce-i incanta, deopotriva, și pe romani, și pe straini. Vitalie…

- Este a 155-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca va ajuta Europa sa reziste presiunii energetice ruse. Kievul a cofnirmat ca fortele ruse au capturat a doua cea mai mare centrala electrica din tara.

- Am crescut, recunosc, in Baragan. E drept, in Baraganul de inceput, in Baraganul abia itit in nemarginirea cenusie, in Baraganul vecin cu Prahova cea vesela. Am vazut cum, doar ceas de toamna fiind, crivatul se infoaie abramburit printre campuri, am simtit, chiar din aprilie, mai, dogoarea nemiloasa…

- Tania Budi are 54 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Vedeta a explicat ce face pentru a arata atat de bine și care sunt activitațile ei zilnice. Mai mult, aceasta a marturisit ca iși dorește sa fie la fel de activa chiar și la 75 de ani. „Imi traiesc viața ca și cand aș avea 18 ani. Chiar daca…

- Sute de copii s-au bucurat de surprizele oferite de Consiliului Județean și de Teatrul „George Ciprian”. La ora 10:00, in sala mare a Consiliului Județean a avut loc spectacolul BubbleShoW , dedicat copiilor din cadrul DGASPC Buzau. Sarbatoriții au primit baloane și dulciuri. Dupa spectacol, activitațile…