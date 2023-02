Indemnizațiile de maternitate, limitate pentru anumite categorii de mame Guvernul limiteaza indemnizațiile de maternitate pentru persoanele cu activitați independente sau fara venituri. Indemnizația de maternitate, de care pot beneficia viitoarele mame, a fost plafonata la trei salarii minime brute pe economie, in loc de 12, cum este in prezent. Indemnizația de maternitate poate fi acordata inainte sau dupa nastere, pe o perioada de cel […] The post Indemnizațiile de maternitate, limitate pentru anumite categorii de mame appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizații de maternitate 2023: Guvernul da bani mai puțini pentru anumite categorii de mame Indemnizații de maternitate 2023: Guvernul da bani mai puțini pentru anumite categorii de mame Guvernul limiteaza indemnizațiile de maternitate pentru persoanele cu activitați independente sau fara venituri.…

- Guvernul limiteaza indemnizațiile de maternitate pentru persoanele cu activitați independente sau fara venituri. Indemnizația de maternitate, de care pot beneficia viitoarele mame, a fost plafonata la trei salarii minime brute pe economie, in loc de 12, cum este in prezent. Masura descurajeaza natalitatea,…

- Cel putin cinci milioane de carti de identitate electronice vor fi platite din fonduri alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Guvernul adoptand, in sedinta de marti, o Ordonanta care creeaza cadrul normativ in acest sens. Actul normativ prevede posibilitatea ca parintii sa primeasca…

- Colegiul Farmacistilor din Romania a anunțat, marți, ca vaccinarea antigripala a inceput si in farmaciile comunitare autorizate in acest sens de catre Ministerul Sanatatii in cadrul unui program pilot. „Necesitatea implementarii acestui program pilot este justificata, in conditiile in care ratele de…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de hotarare prin care cuantumul soldei de grad si salariului gradului profesional detinut de personalul militar, politistii si politistii de penitenciare va fi actualizat proportional cu evolutia salariului de baza minim brut pe tara…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Pe 20 decembrie…

- Guvernul discuta in ședința de miercuri un proiect de hotarare prin care va acorda bugetarilor trei zile libere in 2023, potrivit agendei publice a executivului. Bugetarii vor avea inca 3 zile libere: ziua de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 se stabilesc ca zile libere. Ele vor face punte intre…

- Salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei incepand de la 1 ianuarie, iar in domeniul construcțiilor, de 4.000 de lei, a anunțat Guvernul, joi, la finalul discuțiilor din Comitetul Național Tripartit. Executivul a mai comunicat ca masura a fost dezbatuta dupa ce au fost analizate propunerile patronatelor…