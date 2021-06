Indemnizații de șomaj. Care este suma minima care o va primi angajatul Persoanele care intra in șomaj trebuie sa știe ca valoarea acestuia este strans legata de perioada lor de activitate pana la acel moment. care este suma minima care o va primi angajatul. Potrivit ejobs.ro , indemnizatia de somaj se calculeaza in funcție de numarul de ani in care ai cotizat, astfel: Indemnizații de șomaj . Care este suma minima care o va primi angajatul 75% din valoarea ISR-ului in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni. La aceasta suma se mai adauga valoarea prin aplicarea mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

