Indemnizaţie lunară de 600 şi 900 de lei pentru o familie care adoptă un copil Pentru cei care adopta un copil cu varsta de 7 ani si peste se propune acordarea unei indemnizatii lunare de 900 lei, aceeasi suma urmand sa fie acordata si in cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap accentuat sau grav sau face parte dintr-un grup de cel putin 3 frati adoptabili impreuna.



Cuantumul indemnizatiei se majoreaza cu 25% daca copilul adoptat intruneste doua dintre conditiile mentionate si cu 50% daca copilul adoptat intruneste toate cele trei conditii mentionate.



Indemnizatia se acorda pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu de catre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

