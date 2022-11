Indemnizație de la stat pentru cetățenii care îngrijesc PERSOANE VÂRSTNICE. Indemnizația brută ar putea fi de 1.267,5 lei Indemnizație de la stat pentru cetațenii care ingrijesc PERSOANE VARSTNICE. Indemnizația bruta ar putea fi de 1.267,5 lei Noutate pe piața muncii din Romania in domeniul protecției sociale. Cetațenii care doresc sa ingrijeasca persoane varstnice ar putea lucra cu jumatate de norma in cadrul serviciilor de asistența sociala din cadrul primariilor, relateaza alba24.ro. Denumiți ingrijitorii informali, adica persoane necalificate, aceștia vor putea beneficia de o indemnizație egala cu jumatate din salariul de baza brut […] Citește Indemnizație de la stat pentru cetațenii care ingrijesc PERSOANE VARSTNICE.… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

