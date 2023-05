Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta pentru reducerea cheltuielilor bugetare, publicat luni de Ministerul Finantelor, prevede o reducere cu 10- a cheltuielilor cu bunurii si servicii in institutii publice, interdictia ca acestea sa achizitioneze autoturisme, mobilier si birotica, dar si oprirea angajarilor la stat,…

- a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru consultare. Documentul prevede ca, in anul 2023, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a OUG, Guvernul aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite de angajament si credite bugetare, pentru…

- Angajatii care detin titlul stiintific de doctor vor primi indemnizatie doar daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detin titlul si daca au prevazute in fisa postului atributii care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea este

- Pe parcursul acestui an, Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Munca, desfașoara „Campania Naționala in domeniul transporturilor rutiere interne de marfa și calatori, privind respectarea de catre angajatori și lucratori a cerințelor minime de securitate și sanatate in munca, cod CAEN…

- Durata concediului de acomodare crește de la un an, cat este in prezent, la doi ani. Este vorba despre Legea 70 din 2023, publicata recent oficial in Monitorul Oficial și care aduce o serie de schimbari privind procedura adopției. Potrivit acestei legi, „adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții…

- Anul 2023 a venit cu o veste buna pentru angajații din cadrul Direcțiilor pentru Agricultura Județene și a Municipiului București, subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), pentru ca li s-au majorat lefurile cu pana la 50%. Cel mai mult au primit salariații care lucreaza cu…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 152/2022, care prevede modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 in sensul instituirii acordarii unei majorari salariale personalului din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele…

- In anul 2023 Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, va declansa actiuni de control, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, la angajatorii care desfasoara activitati in domeniul alimentatiei publice, turismului si comertului, respectiv: restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri,…