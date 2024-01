Stiri pe aceeasi tema

- Iata tot ce trebuie sa știi despre concediul și indemnizația pentru creșterea copilului in anul 2024. Potrivit legislației in vigoare, acordarea indemnizației și a concediului pentru creșterea copilului e OUG a Guvernului nr.111/2010, care a suferit modificari și completari succesive. Mai mult de 160.000…

- Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Condiții de acordare in anul 2024. Beneficiari și suma maxima Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului in anul 2024. Legislația in vigoare privind acordarea indemnizației și concediului pentru creșterea copilului este Ordonanta de urgenta…

- Un proiect inițiat de Ministerul Muncii ne dezvaluie suma pe care trebuie o platim pentru creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari. Creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari in 2024 va fi suportata de noi toți iar nota de plata va fi 6,4 miliarde de lei, conform unui proiect de OUG pentru…

- Ministerul Muncii anunta ca va implementa, de la 1 ianuarie 2024, prin Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala, impreuna cu Banca Mondiala si cu sprijinul autoritatilor locale din intreaga tara, Venitul Minim de Incluziune, un program focalizat pe cei vulnerabili care inlocuieste Venitul Minim…

- Dispar VENITUL Minim Garantat si Alocatia de Sustinere a Familiei. De la 1 ianuare, inlocuite cu Venitul Minim de Incluziune Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala, impreuna cu Banca Mondiala si cu sprijinul autoritatilor locale din intreaga…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de peste 22,45 miliarde lei, a anuntat la sfarșitulsaptamanii trecute ANRE printr-un comunicat, conform Agerpres. „Avand in vedere activitatea…

- Luna tatalui s-a dublat. Iar asta n-a facut decat sa bulverseze parintii aflati in concediu de crestere a copilului. Practic, parintele care nu e in concediu trebuie sa stea acasa doua luni, iar daca refuza, cel de acasa trebuie sa se intoarca la munca la 1 an si 10 luni ale copilului. Se poate intoarce…