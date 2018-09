Indemnizație creștere copii. Guvernul, OUG Masura era necesara pentru corelarea prevederilor actuale din Codul Fiscal cu cele din OUG 111/2010, astfel incat cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului și dreptul la concediu al persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuala sa nu fie afectate. Sumele obținute din drepturi de proprietate intelectuala au fost scoase din categoria veniturilor din activitați independente odata cu apariția OUG nr.18/23 martie 2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative care aduce modificari unor prevederi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

