Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) explica ce categorii de persoane trebuie sa depuna declaratie pe proprie raspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea pretului la energie electrica, spunand ca in cazul clientilor finali casnici cu un singur loc de consum acestia…

- Persoanele cu dizablitați vor primi anual bani de la stat pentru terapia de recuperare. Persoanele cu handicap vor putea primi, probabil dupa luna martie din 2023, bani pentru recuperare sau reabilitare sub forma unor tichete acordate anual la recomandarea medicului de familie sau specialist, dupa cum…

- Consolidarea rezilienței autoritaților administrației publice locale și centrale, dar și a populației in fața situațiilor de urgența și excepționale este obiectivul care sta la baza hotaririi Guvernului cu privire la masurile de pregatire a protecției civile a Republicii Moldova, aprobata de Guvern…

- Peste 2.400 de bistrițeni si-au gasit un loc de munca in primele zece luni ale ale acestui an, mai bine de jumatate fiind persoane de peste 45 de ani. In primele zece luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Bistrita –…

- Decretul de promulgare și Legea pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceza pentru Dezvoltare, in suma de 60 de milioane de euro au fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica MOLDPRES . Astfel, potrivit documentului, banii vor fi folosiți…

- Personalul medical, precum și alți angajați din sectorul public, care s-au imbolnavit de COVID-19 in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu pana la data de 30 septembrie 2020, vor beneficia de o indemnizație unica de 16 mii de lei.

- O tanara de 19 ani din Focșani care a nascut in vara acestui an la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” și-a povestit experiența pentru www.despremamici.ro. Din ce relateaza tanara mamica, in luna iulie a nascut natural la Spitalul Județean, iar de la internare și pana cand și-a ținut pentru…