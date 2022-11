Indemnizația pentru creșterea copiilor, majorată cu 50% pentru mamele care nasc gemeni sau tripleți Indemnizația pentru creșterea copiilor, majorata cu 50% pentru mamele care nasc gemeni sau tripleți Mamele din Romania care nasc gemeni sau tripleți vor avea parte de o majorare cu 50% a indemnizației pentru creșterea copiilor. Masura intra in vigoare de la 1 ianuarie, a decis Guvernul. Mamele și tații care beneficiaza de concediul pentru creșterea copilului vor putea sa lucreze fara sa piarda banii de la stat. Atenție, insa, nu […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

