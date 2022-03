Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis un mesaj de ultima ora. El a cerut azi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru țara sa, susținand ca daca Ucraina va fi infranta, Rusia iși va indrepta apoi atacul spre restul Europei de Est, incepand cu țarile baltice, ca sa ajunga…

- Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) in Statele Unite ale Americii (SUA), dl. Elias Wexler, a transmis un mesaj de susținere a Ucrainei, in numele Camerei de Comerț Romano-Americana, al carei președinte este, precum și in numele Camerei de Comerț Moldo-Americana. Fii…

- Consiliul Județean Timiș sprijina relansarea turismului in județ, prin susținerea deschiderii unei academii in ospitalitate, la Buziaș. Aceasta va organiza cursuri vocaționale sub licența Ecolehoteliere de Lausanne (EHL), cea mai prestigioasa instituție de invațamant in domeniul ospitalitații la nivel…

- S.C CLEMON S.R.L are placerea de a va invita sa participați la Seminarul de informare organizat in cadrul proiectului POCU/829/6/13/141227 – “Student pentru performanța”. Evenimentul va avea loc in data de 21 februarie 2022, incepand cu ora 16:00, la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Filiala Baia…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in cadrul declaratiei de presa sustinuta impreuna cu omologul sau din Republica Moldova, Natalia Gavrilita, ca sedinta de Guvern comuna a celor doua tari a oferit oportunitatea unui dialog de substanta asupra prioritatilor comune ale celor doua Executive.…

- Senatorul USR de Maramureș a postat pe facebook un mesaj de susținere a fostului ministru al transporturilor Catalin Drula. „Catalin Drula a preluat ieri, dupa demisia lui Dacian Cioloș, conducerea interimara a partidului USR. Conform statutului, vicepreședintele care a strans cele mai multe voturi…

- „Acțiuni tematice – Timișoara Capitala Europeana a Culturii” este subprogramul lansat de Institutul Național al Patrimoniului prin care se vor acorda finanțari nerambursabile in valoare de 1.000.000 de lei. Un proiect poate solicita o finanțare de maximum 100.000 de lei. Banii sunt acordați pentru lucrari…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, luni, la Antena 3, ca PSD si coalitia de guvernare au gasit solutia legala pentru a plati majorarile de pensii si alocatii, prevazute in proiectul bugetului de stat pe 2022, atacat la Curtea Constitutionala de cei de la USR.