Comisarul european pentru afaceri interne, suedeza Ylva Johansson, care are ca sarcina elaborarea mult anticipatei propuneri a Comisiei Europene de revizuire a sistemului de migratie a blocului comunitar, a declarat duminica pentru agentia dpa ca cel mai probabil planul va fi gata abia in toamna. Statele membre ale UE trebuie mai intai sa se puna de acord asupra planului de relansare economica dupa pandemia de coronavirus si asupra bugetului multianual, a explicat Johansson. "Sunt gata sa prezint Pactul pentru Migratie si Azil atunci cand va fi momentul, cel mai probabil in septembrie", a anuntat…