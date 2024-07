#INDAGRA2024 – o experiență unică de networking agricol Avem placerea de a va invita sa participați la #INDAGRA2024, cel mai important eveniment de networking agricol din Romania, care se va desfașura la ROMEXPO, in perioada 30 octombrie – 3 noiembrie. Anul acesta, pregatim o ediție absolut spectaculoasa, dedicata prezentarii celor mai avansate și impresionante tehnologii din sectorul agricol. #INDAGRA2024 reprezinta o oportunitate unica pentru profesioniștii din domeniu de a se reuni, de a stabili conexiuni valoroase și de a impartași cunoștințe esențiale pentru dezvoltarea agriculturii moderne. „Conceptul ediției din acest an pune un accent puternic… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

