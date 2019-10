Indagra 2019 începe miercuri la Romexpo Cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania, Indagra 2019, incepe miercuri la Romexpo si reuneste mai mult de 540 de companii din peste 25 de tari. A XXIV-a editie a targului international de produse si echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii si zootehniei inregistreaza un grad de internationalizare de 31% si ocupa o suprafata expozitionala de 33.700 mp. In perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, Romexpo impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei organizeaza cele mai importante manifestari din domeniile agricol, alimentatie, ambalaje, bauturi alcoolice si non-alcoolice.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

