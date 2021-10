Stiri pe aceeasi tema

- Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19 a anuntat topul localitatilor in functie de rata de de vaccinare, asa cum reiese din situatia nationala pana la 5 octombrie. Harta acoperirii vaccinale in functie de judet Conform paginii de Facebook RO Vaccinare, comuna Dumbravita…

- O comuna din județul Timiș, urmata de Cluj-Napoca se afla in top, in ce privește numarul persoanelor vaccinate anti-COVID. De asemenea, comunele Florești și Feleacu ocupa locurile 9 și 10.Cluj-Napoca, locul 2 pe țara la vaccinarea anti-COVIDIn comuna Dumbravița, județul Timiș, rata de vaccinare este…

- Mai multe restricții se aplica de azi in Cluj-Napoca și in 6 comune din județul Cluj, ca urmare a creșterii ratei de infectare. In orașul reședința incidența cazurilor COVID se apropie de 4 la mie. Rata de infectare a ajuns, joi, in Cluj-Napoca, la 3,73, in comuna Aiton la 3,91, comuna Bobalna…

- Restricții se aplica, incepand de vineri, in Cluj-Napoca și in 6 comune din județul Cluj, ca urmare a creșterii ratei de infectare. In orașul reședința incidența cazurilor COVID se apropie de 4 la mie. Rata de infectare a ajuns, joi, in Cluj-Napoca, la 3,73, in comuna Aiton la 3,91, comuna…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a adoptat joi o hotarare care prevede impunerea unor restricții in Cluj-Napoca, unde incidența Covid a depașit 2 la mia de locuitori. Decizia vine dupa ce peste 265.000 de persoane din peste 100 de tari au participat, in total, la festivalul…

- Este vorba despre comuna Florești, Sandulești și Savadisla. Aceste comune au intrat în scenariul galben. Hotarârea nr. 180 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea…

- O femeie in varsta de 30 de ani, din județul Alba, aflata la volanul unui autoturism care se deplasa pe DN1 E60, din direcția Gilau spre Cluj-Napoca, a surprins și accidentat un barbat in varsta de 65 de ani, din Florești. Potrivit polițiștilor, acesta s-a angajat in traversarea strazii. In incercarea…

- În cursul acestei dimineți, în jurul orei 06.25, a avut loc un eveniment rutier pe DN1 E60, în comuna Florești. „Conducatorul unui ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, în vârsta…