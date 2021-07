Stiri pe aceeasi tema

- Marius Coviltir este vranceanul care, in urma cu aproximativ doua saptamani, a salvat 12 oameni surprinsi de o viitura puternica pe o insula, intr-o zona impadurita, de pe raza comunei Nereju. In varsta de 45 de ani, Marius Coviltir lucreaza de 10 ani la Salvamont Vrancea, 7 ani fiind voluntar, iar…

- Oamenii de știința saluta descoperirea uimitoare a speciei „Dragon Man”. Omul Dragon a trait acum mai bine de 146.000 de ani intr-o regiune rece din nord-estul Chinei, așa cum este descris in aceasta reconstrucție. Unul dintre cei mai importanți experți din Marea Britanie in evoluția umana, prof. Chris…

- Cel putin 200 de basarabeni sunt victime ale unei retele internationale de trafic de persoane, destructurate recent de autoritatile din Republica Moldova, Romania si Franta. Oamenii erau exploatati pe santierele din Hexagon.

- Cercetatorii israelieni au descoperit ramașițe umane din urma cu peste 100.000 de ani in urma, necunoscute pana in prezent. Noua specie ar putea fi ”stramoșul” omului de Neanderthal, informeaza BBC. Oamenii de știința au numit noua specie ”Nesher Ramla Homo”, dupa situl in care au fost gasite ramașițele.…

- De la tigrul cu dinti-sabie din America, devenit extinct in urma cu 10.000 de ani, la pasarea-elefant din Madagascar, disparuta in cursul ultimului mileniu, 11 specii disparute vor fi readuse la viata cu ajutorul realitatii augmentate la Muzeul National de Istorie Naturala din Paris, potrivit AFP. Aceste…

- Pasarile flamingo care au putut fi observate, incepand de saptamana trecuta, in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD) au inceput sa paraseasca zona. Ele nu vor cuibari nici anul acesta in Delta, din cauza ca au fost stresate de vizitatori, a declarat pentru AGERPRES reprezentantul Societatii Ornitologice…

- PARIS, 12 apr - Sputnik. Una dintre cele doua victime a murit la un spital din Paris, a declarat o sursa de poliție pentru RIA Novosti. "In apropierea spitalului „Henry Dunant” au fost raportate mai multe impușcaturi. Doua persoane ranite au fost luate sub supraveghere medicala. Una dintre ele…