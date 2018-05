Incursiune intr-un "laborator viu": Viitorul medical devine palpabil [FOTO]

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane din sudul Republicii Moldova și Siria risca pana la 15 ani de pușcarie pentru contrabanda, spalare și falsificare de bani. Au introdus in țara aproximativ 18.000 de euro falși, sustrași de pe teritoriul Uniunii Europene.

- Sibiul se va alatura in anii urmatori oraselor din Romania ce dispun de stadioane de fotbal moderne. Primaria orasului a anuntat, luni, ca va contracta si cea de-a doua faza a modernizarii stadionului din localitate, arena urmand a fi transformata intr-una ultramoderna. "Continuam…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Play-off-ul se decide și in Copou, unde frigul e stapan absolut. Gazonul a fost protejat de intemperii cu o prelata, dar asta nu a impiedicat ca ninsoarea abundenta sa se depuna pe terenul de la Iași, acolo unde Poli Iași infrunta diseara campioana en-titre Viitorul. ...

- Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;, de la Ovidiu, a gazduit doua meciuri internationale de verificare intre formatiile Under 15 si Under 16 ale Academiei Hagi si ale clubului norvegian Sarpsborg 08 FF. Ambele partide s au disputat pe teren sintetic si s au incheiat cu acelasi rezultat,…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Unul dintre cei mai apreciati chirurgi din Iasi este acuzat de malpraxis. Un barbat in varsta de 53 de ani a depus la Colegiul Medicilor o reclamatie in care sustine ca medicul l-a operat fara sa tina cont de investigatiile si analizele pe care i le-a pus la dispozitie. Pacientul arata ca,…

- Gica Hagi a rabufnit din nou la conferința de presa de dupa meciul cu Botoșani, caștigat cu 2-1 de Viitorul. Ianis Hagi a facut din nou un meci foarte bun, reușind sa și inscrie un gol. "Regele" nu-l iarta pe Pantaleo Corvino, directorul sportiv al celor de la Fiorentina, pe care-l acuza ca nu i-a…