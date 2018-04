Stiri pe aceeasi tema

- Targul imobiliar tIMOn, programat sa aiba loc in perioada 19-22 aprilie in Bucuresti, va fi anulat din cauza neprimirii in timp util a protocolului intre Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si organizatori, au anuntat marti organizatorii evenimentului.

- Programat sa se desfasoare in perioada 19-22 aprilie 2018, in Piata George Enescu din Capitala, Targul imobiliar national (tIMOn) nu isi va mai deschide portile anul acesta. Principalul vinovat, considera organizatorii, este Primaria Capitalei care, “incepand din septembrie 2016, a dus o campanie sistematica…

- Bucurestenii au umplut joi seara trotuarele si carosabilul de pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins intre Piata George Enescu si Cheiul Dambovitei, pentru a vedea instalatiile de lumina si video mapping care fac parte din Festivalul Spotlight, ajuns la cea de-a patra editie. Pe parcursul celor patru…

- Stocul de locuinte finalizate sau in curs de finalizare in urmatoarele 6 luni din cadrul tIMOn, editia de primavara, este de peste 8.000 de locuinte si reprezinta peste 90% din oferta dezvoltatorilor, care afirma ca se vand mai bine locuintele aflate in zone langa cladiri de birouri, tot mai preferate…

- Angela Fazakas este inginer de profesie, dar acum preda matematica, chimie și fizica la clasele V- VIII ale școlii din localitatea Bezid, județul Mureș, acolo ea unde locuiește. In timpul liber face impletituri din paie, iar acum a adus o mare parte din ele la Targul de Paște din Parcul Herastrau. Profesoara…

- Gheorghe Ciuncanu are 70 de ani și confecționeaza haine din lana de pe cand avea 15 ani. A invațat meserie de la tatal lui. Produsele sale sunt unicat și atrag priviri peste tot pe unde le expune. Premierul Romaniei se numara printre admiratorii creațiilor sale și, ca atare, Viorica Dancila a aparut…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca nu exista intarzieri legate de pregatirile pentru Turneul Final UEFA Euro 2020, precizand ca pe parcursul evenimentului se asteapta ca Bucurestiul sa fie vizitat de multi turisti si de peste 120.000 de suporteri. "Acest eveniment…

- Primaria Municipiului Bucuesti (PMB) organizeaza, luni, o sedinta de dezbatere publica, in care se vor discuta mai multe proiecte de hotarare referitoare la aprobarea regulamentelor unor servicii publice, printre care cel al managementului traficului.