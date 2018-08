Stiri pe aceeasi tema

- Poate suna ciudat, dar fotbalul are și o neprețuita componenta turistica. Din pacate, nu și pentru majoritatea fotbaliștilor: ar fi extraordinar daca ar fi impinși de cei care ii conduc și-i antreneaza sa mai viziteze și altceva decat mall-uri și buticuri. Rapid Viena - FCSB e joi, de la 21:30, liveTEXT…

- Vitesse Arnhem și Viitorul Constanța se intalnesc in aceasta seara in manșa secunda a turului al doilea preliminar din Europa League. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. In tur a fost 2-2. Echipa lui Hagi nu va juca in fața unui stadion plin, așa cum se…

- Petrolul a promovat in Liga a 2-a, insa nu va putea juca meciurile de acasa pe arena "Ilie Oana", stadionul obișnuit pe care și-a desfașurat meciurile. Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Direcția de Sanatate Publica sunt instituțiile care considera ca arena nu indeplinește condițiile…

- Arena noua din Targu Jiu va putea fi folosita peste trei luni și jumatate, doar ca nu se știe cine va mai juca acolo intrucat Pandurii e aproape de faliment, deși tocmai a scapat de retrogradarea in "C". Pandurii nu aveau stadion cand jucau in grupele Europa League, acum li se construiește arena, dar…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins, marti, scor 2-0, prima reprezentativa a Finlandei, intr-un meci amical disputat la Ploiesti, pe stadionul Ilie Oana. Golurile partidei au fost marcate de Cristian Manea, in minutul 37, si Ciprian Deac, in minutul 61. Meciul cu Finlanda a fost ultimul pentru Bogdan…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Finlandei cu scorul de 2-0 (1-0), intr-un meci amical desfasurat marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, si care a marcat retragerea din activitate a portarului Bogdan Lobont.

- Marian Dima In perspectiva partidei amicale de maine, 5 iunie, orele 20,30, dintre reprezentativele Romaniei si Finlandei, meci gazduit de arena “Ilie Oana”, prima reprezentativa a tarii noastre nu se va antrena deloc la Ploiesti, selectionerul Cosmin Contra preferand cantonamentul de la Mogosoaia pentru…

- Petrolul a pierdut cu Popesti Leordeni, scor 2-0, dar merge in esalonul secund, Ploiestiul sarbatorind in stilul marilor echipe aceasta realizare, in drumul catre revenirea in elita fotbalului romanesc! In aceeasi seara, Liverpool pierdea, 3-1, cu Real Madrid, finala Champions League… Inaintea meciului…