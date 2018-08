Stiri pe aceeasi tema

- Firma Servicii Publice SA Iași este a doua societate din Iași care a virat peste 100.000 de lei, din greșeala, in contul unei persoane fizice, in locul furnizorului de combustibil. Acum, firma incearca sa il gaseasca pe romanul imbogațit și sa iși recupereze banii, transmite Mediafax.SC Servicii…

