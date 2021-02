Cifre incurajatoare! Programul de vaccinare impotriva coronavirusului din Israel a dus la scaderea infectarilor in randul populației și a severitații bolii la persoanele cu varste de peste 60 de ani. Conform unui studiu citat de BBC, numarul scaderii cazurilor de infectare pare sa fie mai mare in randul persoanelor in varsta și in zonele cele mai avansate in ceea ce privește vaccinarea. Astfel, se pare ca nu doar carantina, ci și vaccinul a ajutat la scaderea cazurilor de imbolnavire. Conform cifrelor Ministerului Sanatații din Israel, 531 de persoane in varsta de peste 60 de ani, din aproape…