Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei Svetlana Tihanovskaia vrea sa se intoarca in Belarus din exilul de peste hotare si a cerut ajutorul comunitatii internationale, intr-un mesaj adresat marti sustinatorilor sai pe aplicatia de mesagerie Telegram, relateaza dpa. Ea a spus ca situatia liderului opozitiei ruse…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam…

- Opozitia din Belarus a iesit din nou în strada duminica pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, însa acum apeleaza la mici adunari în cartiere în locul unui mare mars care era de obicei organizat în centrul capitalei Minsk, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform…

- CHIȘINAU, 26 nov – Sputnik. In ultimul timp, Germania a decis sa devina o locomotiva pentru niște acțiuni agresive impotriva statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana și NATO, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, in cadrul unei conferințe de presa susținuta dupa…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a anuntat luni inceperea unor greve pentru rasturnarea de la putere a presedintelui Aleksandr Lukasenko, transmite AFP, citata de AGERPRES.'Din aceasta dimineata, angajati ai intreprinderilor si uzinelor de stat, din sectorul transporturilor,…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, duminica, ca luni va fi declansata o greva la nivel national, dupa ce guvernul presedintelui Alexandr Lukasenko a raspuns in forta la protestele care cer demisia acestuia, transmite Reuters.Citește și: Raed Arafat, 'profetie'…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, duminica, ca luni va fi declansata o greva la nivel national, dupa ce guvernul presedintelui Alexandr Lukasenko a raspuns in forta la protestele care cer demisia acestuia, transmite Reuters.

- Organizatia de aparare a libertatii presei Reporteri fara Frontiere (RSF) a transmis ca autoritatile din Belarus actioneaza dur impotriva jurnalistilor in contextul manifestatiilor in desfasurare din fosta republica sovietica, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Opt jurnalisti se afla in prezent in…