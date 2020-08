Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, fostul edil, Gheorghe Ciuhandu, dar și alți angajați sau foști angajați ai primariei ajung oficial in fața judecatorilor, fiind acuzați de abuz in serviciu in dosarul imobilelor vandute pe Legea 112. DNA a dispus inca din decembrie 2019 trimiterea in judecata a noua…

- Judecatorii de la Tribunalul Timiș au decis ca rechizitoriul in celebrul dosar al locuintelor vandute ilegal de Primaria Timisoara a fost facut legal. Ca atare, primarul Nicolae Robu, dar si predecesorul sau Gheorghe Ciuhandu vor fi judecati in acest dosar. Magistratii de la Tribunalul Timis au respins…

- Magistratii Tribunalului Timis vor judeca in camera preliminara, joi, cauza privind instrainarea mai multor imobile ale primariei, in perioada 1996-2016, in care sunt parti pentru "abuz in serviciu", intre altii, primarii Nicolae Robu si Gheorghe Ciuhandu, in sensul "recalificarii chestiunii prealabile",…

- Nicolae Robu s-a ferit sa vorbeasca „punctual” despre inregistrarea audio in care directorul Piete SA, Ioan Nasleu, il injura pe Dragos Bota, redactorul-sef PRESSALERT. Edilul-sef al Timisoarei s-a pronuntat insa, pe „principii”, in favoarea jurnalistului in acest caz, desi a tinut sa sublinieze ca…

- Pronunțare in așteptare pentru actualul primar al Timișoarei in dosarul imobilelor vandute ilegal pe legea 112. Edilul, alaturi de fostul primar și alte personaje celebre din Primaria Timișoara, afla daca judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Timiș fixeaza un termen de judecata in dosar.

- Informații de ultima ora despre Albert-Florian Balint, fiul lui Sile Camataru. Acesta a fost reținut de oamenii legii care verificau mai multe mașini și care și-au dat seama ca acesta era urmarit. Balint a fost reținut și dus la Rahova, fiind cautat de oamenii legii intr-un dosar deschis dupa ce…

- Presa din Timișoara protesteaza, din nou, impotriva primarului Nicolae Robu, dupa ce acesta a jignit, din nou, incalificabil, jurnaliștii care nu ii ridica osanale. In ultimii ani, Robu a ajuns sa fie deranjat de orice intrebare pertinenta care se leaga de nerealizari de-ale sale. Profitand de faptul…