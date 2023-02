Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, fiind intrebat despre accidentul de la Boița, cand un barbat a cazut in gol de pe un viaduct, ca in cazul unui accident petrecut pe autostrada este de evitat ieșirea din mașina.

- Eveniment Incendiu in Zambreasca / Un barbat, de 72 de ani, a ajuns la spital cu arsuri februarie 11, 2023 13:58 Sambata, in localitatea Zambreasca, s-a produs un incendiu la o casa de locuit, eveniment la care pompierii au intervenit cu doua mașini de stingere și o autospeciala SMURD. Potrivit…

- Un incident pe care autoritațile il ancheteaza in prezent s-a petrecut miercuri, 8 februarie a.c., in zona localitații Ion Ghica, in incinta Poligonului Ciulnița, aflat in administrarea Batalionului 113 Artilerie «Baraganul» din Slobozia. In urma unei misiuni de tragere a soldaților, un glonț a ajuns…

- Astazi, 29 ianuarie 2023, in jurul orei 03:00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul National 65 European 574, in afara orasului Bals a avut loc un eveniment rutier.La fata locului, s au deplasat politistii rutieri din cadrul Politiei…

- Accident de circulație, joi dimineața, in fața Spitalului Județean din Timișoara. Un barbat de 74 de ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit de mașina. Victima traversa strada neregulamentar, spun polițiștii.

- Un sofer aflat in stare de ebrietate a ajuns luni, 19 decembrie, la spital, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de trenul IR 1830 Galati – Cluj-Napoca, in localitatea Ciurea, relateaza Agerpres , care preia informații oferite de IPJ și ISU Iași. Accidentul a avut loc in jurul orei 11.00.…

- Ieri, 10 decembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier cu victima pe bulevardul Regele Mihai I. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca un autoturism condus de un baimarean de 40 de ani, a surprins și accidentat un barbat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Vanatori, comuna Ciucea. Conform ISU Cluj, la fața locului s-au deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD, care au gasit un autoturism avariat cu ocupanții ieșiți din acesta. ”Un barbat de aproximativ…