Stiri pe aceeasi tema

- Procesul pentru presupuse acte de coruptie care il vizeaza pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, va incepe in 17 martie, la doua saptamani dupa scrutinul parlamentar anticipat, anunta Ministerul israelian al Justitiei, citat de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Completul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost marti inculpat formal pentru coruptie, dupa ce si-a retras cererea de a fi protejat de imunitatea parlamentara, transmite agentia Reuters. El se afla la Washington pentru discutii cu presedintele american Donald Trump, inainte ca acesta sa anunte planul…

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, inculpat de coruptie in trei dosare, a scos marti un nou iepure din joben, anuntand ca-si retrage cererea de a i se acorda imunitate, cu doar o ora inaintea unui un vot in Parlament asupra acestei cerei, relateaza AFP, potrivit news.ro.Netanyahu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie intr-o serie de dosare si candidat pentru alegerile legislative din luna martie, a declarat miercuri ca doreste sa adreseze oficial o cerere de imunitate parlamentului israelian, potrivit AFP si DPA. "Am intentia sa adresez…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie, a castigat detasat alegerile pentru conducerea partidului Likud, organizate cu doua luni inainte de alegerile legislative, convocate pentru a treia oara in doar un an, transmite Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inculpat de peste o luna in special pentru coruptie, s-a proclamat joi invingator in primarele pentru desemnarea sefului partidului sau de dreapta, Likud, pe care il va conduce in perspectiva alegerilor parlamentare din martie, anunta AFP si dpa."O…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pus sub acuzare pentru fapte de corupție, a anunțat vineri ca a obținut o „victorie imensa” în alegerile primare desfașurate de partidul sau, Likud, și îl va conduce din nou în alegerile legislative programate în luna…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inculpat de peste o luna in special pentru coruptie, s-a proclamat joi invingator in primarele pentru desemnarea sefului partidului sau de dreapta, Likud, pe care il va conduce in perspectiva alegerilor parlamentare din martie, anunta AFP si dpa. "O victorie…