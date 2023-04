Stiri pe aceeasi tema

- "In baza art. 425 alin. 7 pct.2 lit. a C.p.p.n rap. la art. 204 C.p.p.. admite contestația formulata de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Naționala Anticorupție.Desființeaza in parte incheierea pronunțata de catre judecatorul de drepturi și libertați din cadrul…

- Deputatul USR, Iulian Bulai care a scris pe Facebook ca ”Iisus provine dintr-o familie foarte ciudata, cu o mama surogat” a pierdut procesul cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Pentru postarea pe Facebook despre Fecioara Maria și Iisus Hristos, Iulian Bulai a fost amendat de Consiliul…

- Procesul dintre CSA Steaua și FCSB se reia de la zero, a decis marți Inalta Curte de Casație și Justiție. In urma deciziei, dosarul va fi trimis la rejudecata la prima instanța, Curtea de Apel București. Dupa mai multe amanari, ICCJ a decis, marți, ca dosarul procesului in privința palmaresului, dintre…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat marți, 28 martie, decizia definitiva in procesul in care CSA Steaua și FCSB se judeca pentru palmaresul echipei de fotbal Steaua. ICCJ a admis recursurile și a desființat hotararea din prima instanța. Dosarul va fi trimis la rejudecata la prima instanța,…

- Multa lume se intreaba, ce se intampla cu repetatele amanari in justitie primite in dosarele care il vizeaza pe primarul Baii Mari, Catalin Chereches. Sunt comentarii de tot felul, iar unii ii vad sfartitul carierei in administratie si politica. Indiferent de ce se spune, primarul Catalin Chereches…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Initial, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit vineri ca nu are competenta sa judece dosarul Revolutiei, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus, fost sef al Aviatiei Militare, sunt acuzati infractiuni contra umanitatii. Cauza a fost trimisa…

- Fetița in varsta de 10 ani, din Mediaș, județul Sibiu, a fost mușcata de un caine maidanez in 6 iunie 2019, cand a vrut sa il hraneasca. La trei luni dupa ce fetița a fost mușcata de caine, parinții ei au dat in judecata Primaria Mediaș și pe primar, cerand daune morale de peste 100.000 de euro in total.…