Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 54 de ani, din Soldanesti, risca ani grei de inchisoare dupa ce a tinut in sclavie, timp de opt ani, un tanar care in prezent are 32 de ani. Victima era incuiata intr-un sopron si era scoasa la libertate atunci cand barbatul avea nevoie de un anumit ajutor.

- Un barbat in varsta de 83 de ani a fost salvat din incendiu de pompierii voluntari din localitatea Lozova, raionul Strașeni. Potrivit IGSU pe 20 noiembrie un incendiu a cuprins locuința batranului care se afla de unul singur in casa. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:00.

- Un barbat de 70 de ani din județul Botoșani a murit in timpul unui incendiu. El nu a mai putut parasi locuința in flacari, iar pompierii l-au gasit decedat. Incidentul a avut loc duminica seara, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Botoșani, un barbat in varsta de 70 ani, din satul Ionașeni, comuna…

- Astazi, 15 octombrie 2020, Prefectura Constanta a anuntat ca a fost inregistrat decesul cu numarul 93 Covid, in judet.Conform informatiilor furnizate de Prefectura, persoana decedata, care era in varsta de 94 de ani, avea, printre altele, tumora de prostata si boala renala cronica.Astfel, informatiile…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost gasit carbonizat, joi, in bucataria unei case care a luat foc, in comuna Copalau din județul Botoșani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, anunța MEDIAFAX.Incendiul a izbucnit la o casa de locuit din Copalau. La fața locului au…

- Cei trei agresori ai baiatului de 14 ani au fost retinuti, ieri, de politistii gorjeni pentru 24 de ore. Doi dintre ei sunt minori, printre care si o adolescenta, iar cel de-al treilea bataus are varsta de 18 ani, desi in momentul comiterii faptei nu implinise varsta majoratului.

- Accident șocant in Borșa. Un barbat de 30 de ani din localitate a nenorocit o minora in varsta de 9 ani.foto Azi, la ora 17:44, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Unirii din localitate a avut loc un accident rutier cu victime. La fața locului polițiștii au…