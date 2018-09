Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, formația pregatita de Razvan Lucescu, s-a impus in depllasarea de la OFI Creta, scor 3-1, dar tehnicianul roman a criticat in termeni duri arbitrajul. "Am inceput foarte bine partida. Am dominat, ar fi trebuit sa beneficiem de un penalty evident, vizibil de la Atena. Arbitrul nu a vrut…

- Razvan Lucescu a semnat prelungirea contractului cu PAOK Salonic, dar bucuria nu a fost incununata si cu o calificare in grupele Champions League. Miercuri seara, 29 august, PAOK Salonic nu a rezistat presiunii echipei Benfica si a cedat pe teren propriu cu scorul de 1-4.

- Antrenorul roman Razvan Lucescu si-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal PAOK Salonic, de care este legat acum pana in anul 2020, a anuntat luni vicecampioana Greciei pe site-ul sau oficial. Razvan Lucescu, supranumit "Generalul", potrivit site-ului lui PAOK, pregateste din…

- Razvan Lucescu (49 de ani), antrenorul lui PAOK Salonic, a analizat evoluția echipei sale in meciul de pe terenul Benficai Lisabona (1-1), contand pentru turul play-off-ului din Liga Campionilor. Portughezii au deschis scorul prin Pizzi, in minutul 45+1, din penalty, iar grecii au egalat prin Warda,…

- Liga Campionilor la fotbal, play-off. Se joaca Benfica Lisabona - PAOK Salonic. Meciul conteaza pentru manșa-tur. Trupa greceasca este pregatita de antrenorul român Razvan Lucescu. 21 August 22:00 BATE Borisov – PSV Eindhoven 2-3 Benfica Lisabona – PAOK…

- Razvan Lucescu, 49 de ani, a dus-o pe PAOK Salonic in play-off-ul Ligii Campionilor, unde va intalni Benfica. Tehnicianul roman e fericit, insa nu a uitat modul in care a pierdut titlul in sezonul trecut. "Din ce știu, și e corect, patronul nostru nu era tocmai optimist in vederea calificarii in play-off.…

- Viitorul – Vitesse Arnhem, in turul 2 preliminar al Ligii Europa (joi, ora 18:00, TVR 1, TVR HD). Prima manșa se disputa la Ovidiu, iar returul va avea loc pe stadionul GelreDome din Arnhem, joi, 2 august. Viitorul – Vitesse Arnhem Viitorul s-a calificat dupa o ”dubla” neconvingatoare” cu luxemburghezii…

- Razvan Lucescu (49 de ani), antrenorul lui PAOK Salonic, a analizat in presa din Grecia victoria reușita de echipa sa in amicalul caștigat luni seara in fața lui FCSB, 2-1. Lucescu junior s-a declarat incantat de atitudinea jucatorilor sai, dar a remarcat și doua aspecte pozitive din jocul echipei…