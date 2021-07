Incredibilele venituri ale lui VALER DORNEANU! Doar din pensii a încasat peste 100.000 de euro Presedintele CCR, Valer Dorneanu, are venituri astronomice, conform declaratiei de avere depusa pe 15 iunie. Numai din pensii, Dorneanu a avut anul trecut un venit de 532.944 de lei, peste 100.000 de euro. Conform declaratiei de avere, Dorneanu a incasat din pensiile speciale nu mai putin de 44.412 lei pe luna (aproximativ 9.000 de euro). Dorneanu a incasat pensii speciale de magistrat si de fost parlamentar. La aceste venituri uriase s-au adaugat si salariile. Acestea au totalizat 465.779 de lei. Prin urmare, Dorneanu a avut anul trecut un venit total de aproximativ un milion de lei: 998.723… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

