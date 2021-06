Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Antidrog intrasera pe fir și au schimbat la Poșta conținutul coletului. Cei trei s-au ales cu dosar penal și, intre timp, au fost condamnați in prima instanța. Cei trei tineri au comandat de pe Dark Net trei plicuri cu ciuperci „magice” in valoare de 46 de euro. Trei saptamani a durat pana…

- Politia judetului Dolj s-a sesizat duminica, 13 iunie 2021, dupa ce pe Internet au aparut fotografii cu oseminte si informatia ca acestea ar fi fost gasite pe santierul Drumului expres Craiova-Pitesti.

- O grupare care raspandea idei antisemite și rasiste pe rețelele de socializare a fost destructurata luni de poliția italiana, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Din grupare facea parte și o femeie care a fost aleasa „Miss Hitler” la un concurs rusesc de frumusete. Gruparea, numita „Ordnul Arian Roman”,…

- Astazi, s-a dat startul vaccinarii impotriva Covid-19 a polițiștilor din Republica Moldova. Primii beneficiari ai vaccinului au fost 150 de angajați ai Poliției Naționale, care lupta in prima linie cu aceasta pandemie.

- Intre 150 și 200 de persoane au fost prezente la protestul de joi seara din fața Primariei Arad, impotriva restricțiilor impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Totuși, manifestanții nu s-au descurajat și au marșaluit. Nu atat de vocali ca in celelalte seri, insa au facut-o.

- Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD, a comentat azi protestele anti-restricții din țara noastra. In situația in care protestatarii au reușit sa ocupe Piața Victoriei, aceasta a estimat ca o intervenție in forța pentru degajarea zonei o sa dovedeasca faptul ca Jandarmeria și Poliția acționeaza in…