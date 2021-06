Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu afirma ca, prin intalnirea cu omologul sau rus, presedintele SUA, Joe Biden, a vrut sa-l seduca pe liderul de la Kremlin, acordandu-i Rusiei statutul de superputere si se intreaba daca nu cumva, prin aceasta capcana, Moscova va deveni aliatul Americii si adversarul Chinei. Redam…

- La intalnirea de miercuri de la Geneva, liderul de la Kremlin nu a oferit concesii majore și nici nu s-a aratat dispus sa le faca in viitor, indiferent de temele discutate - drepturile omului, atacurile informatice sau acțiunile Rusiei in vecinatatea sa. In schimb, el și-a consolidat imaginea de lider…

- Joe Biden a urmat lungi sesiuni de antrenament cu consilierii, a preluat sfaturile și mesajele partenerilor din NATO și și-a propus sa transmita un mesaj dur, dar direct, miercuri, la summitul cu Vladimir Putin, in incercarea de a muta relația cu Rusia intr-o zona mai stabila și predictibila, scrie…

- Este calculul pe care l-a facut președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a justifica opoziția sa și a țarii sale la extinderea Alianței Nord-Atlantice. Potrivit liderului de la Kremlin, daca Ucraina va adera la NATO, rachetele Alianței ar avea nevoie de 0 minute pentru a ajunge la Moscova, dupa cum…

- Rusia se confrunta periodic cu tentative ale unora de "a înhata" ceva de la ea, susține președintele rus Vladmir Putin. "Cei care intentioneaza sa faca asta trebuie sa stie ca noi le vom sparge dintii tuturor, astfel ca ei sa nu mai poata musca", amenința liderul de la Kremlin,…

- Rusia este interesata sa atraga mediul de afaceri strain in proiecte importante, a declarat președintele Vladimir Putin la intalnirea cu șefii unor mari companii din Franța. De asemenea, liderul de la Kremlin a calificat speculațiile legate de ”Nord Stream-2” drept manifestare a unei concurențe neloiale,…

- Al doilea mandat consecutiv al lui Putin și al patrulea in total se incheie in 2024, anul in care Constituția anterioara a Rusiei i-ar fi cerut sa se retraga. Dar o Constituție revizuita, pe care rușii au aprobat-o printr-un referendum anul trecut, ii permite lui Putin sa candideze pentru inca doua…

- Maia Sandu i-a cerut ajutorul lui Vladimir Putin, in sensul ca Rusia sa doneze vaccinul sau anti-covid Sputnik V și R. Moldova. Este o mișcare aparent surprinzatoare din partea unui șef de stat considerat chiar și de catre Kremlin ca fiind pro-european. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a…