Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, continua, prin gafele sale, sa compromita imaginea Romaniei și a armatei romane, prin aberațiile debitate in spațiul public. Recent, Vasile Dincu a declarat la un post TV ca ”Sunt țari moderne, cum este și Austria, care face parte din NATO și are un sistem de armata obligatorie. Este o excepție aproape in zonele… Este și o țara cu o populație mica”. Numai ca Dincu habar nu are ca Austria nu este țara membra NATO și chiar a anunțat, in luna mai 2022, pe fondul anuntului recent al candidaturilor Finlandei si Suediei la NATO, ca nu are de gand sa adere. De…