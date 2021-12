Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, George Burcea in varsta de 33 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu o imagine in care apare piciorul unui bebeluș, lasand sa se ințeleaga ca in curand va deveni din nou tata. Actorul și Viviana Sposub, in varsta de 24 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Șapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni, marcați la fața locului de Romanița Iovan. VIDEO: Imagini aeriene filmate atunci S-au implinit șapte ani de la tragedia din Apuseni. In anul 2014, pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion s-au prabușit in munți, impreuna cu cinci medici și un copilot.…

- Bucurie mare pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Una dintre cele mai controversate foste ispite, Mircea Moldovan Radu, a devenit tata! Chiar el a fost cel care a facut anunțul, in urma cu puțin timp, pe contul sau personal de Instagram. Tot acolo, Mircea Moldovan Radu a postat și primele fotografii…

- Viviana Sposub a rupt tacerea și a vorbit pentru prima oara, pe larg, despre Andreea Balan și fetițele ei și ale lui George Burcea. Vedeta de televiziune a confirmat ca a fost sunata de avocata cantareței care a inștiințat-o ca este data in judecata, iar motivul ar fi expunerea copiilor pe social media.…

- Viviana Sposub, atac de zile mari la adresa Andreei Balan. Actuala iubita a lui George Burcea a postat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care a sperat ca ii va lamuri pe fani cu ce se intampla intre ea și Andreea Balan, scriind partea ei de adevar, pe Instagram. Iata ce a spus Viviana Sposub…

- E sarbatoare astazi in casa lor! Chiar pe 26 octombrie, Cristi Chivu iși sarbatorește ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, fostul fotbalist a primit o urare speciala din partea soției lui, din partea Adelinei, femeia cu care se iubește de peste 14 ani de zile. Chiar la miezul noții, Adelina Chivu a postat…

- Rapperul Tyga și Camaryn Swanson – influencer, au o relație din primavara anului 2021, insa se pare ca lucrurile au degenerat intre cei doi. Fosta iubita a rapper-ului il acuza de violența domestica. Potrivit celor de la TMZ, cei doi au avut o altercație in dimineața zilei de 11 octombrie, dupa ce Camaryn…