Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de 44 de ani din cadrul IPJ Bistrita-Nasaud care a accidentat mortal un biciclist in seara zilei de vineri, 13 aprilie, a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiv.

- Un barbat in varsta de 40 ani a fost lovit mortal, duminica-dimineața, 1 aprilie 2018, in jurul orei 3,00, pe un drum din județul Olt. Barbatul circula cu bicicleta pe DN 67D, pe raza comunei Verguleasa, fiind lovit din sens ...

- Un biciclist de 45 de ani din Ocna Mureș a decedat dupa ce luni dimineața, in jurul orei 8.00, a fost lovit de un autoturism. Accidentul s-a produs pe raza localitații Uioara de Sus. Acesta a fost transportat la spital insa in mai puțin de 30 de minute a decedat. Revenim cu amanunte.

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- Aseara, in jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, din Dej, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de peste 0,50 mg/l alcool…

- Soferul implicat in accidentul rutier petrecut luni seara, in Capitala, este politist local. Masina pe care o conducea s-a rasturnat, dupa ce a lovit patru autovehicule parcate. Ulterior, acesta a fost suspendat din functie, dupa cum au anuntat reprezentantii autoritatilor locale.

- Un șofer de tir din Suceava a fost implicat intr-un accident rutier mortal pe raza județului vecin, Bistrița-Nasaud. S-a intamplat sambata seara, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la ieșirea din Unirea spre Livezile.Conform colegilor de la bistriteanul.ro, tirul inmatriculat in Suceava, ...