Stiri pe aceeasi tema

- Anatole Abang, 21 de ani, e in centrul unui scandal uriaș la Astra. Surse GSP.ro susțin ca atacantul ar fi furat 1.100 de lei din buzunarele colegilor in urma cu doua zile și ar fi fotocopiat cardurile altor doi coechipieri. Totul s-a intamplat la antrenamentul de marți, cand mai mulți jucatori au observat…

- Universitatea Craiova intalnește luni, de la ora 20.45, la Giurgiu, pe Astra, intr-o partida contand pentru runda a 6-a din play-off-ul Ligii I. Pentru ca oboseala drumului sa nu se resimta, alb-albaștrii au plecat inca din aceasta dimineața din Banie, ...

- FCSB a invins pe Astra, la Giurgiu, la scor de neprezentare, 3-0, și a revenit pe locul 1 in Play-off-ul Ligii 1. La cateva minute dupa fluierul final al meciului din ultima etapa a turului din Play-off, Gigi Becali a ieșit public și a anunțat cel puțin 3 plecari de la la finele sezonului.

- Astra și FCSB joaca luni, de la ora 20:45, in etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Trupa din Giurgiu e echipa care i-a creat cele mai multe daune FCSB-ului in ultimii ani, insa are acum pe banca un antrenor cu…

- Debutul play-off-ului a debutat cu scandalul uriaș de la Giurgiu, inflamat de eșecul Astrei la Craiova, 0-1. In urma cu cateva zile, Gazeta Sporturilor a prezentat in exclusivitate informația ca Ioan Niculae, patronul Astrei, s-a enervat dupa infrangerea de la Craiova, 0-1, și le-a anulat jucatorilor…

- Un parior curajos a mers pe mana celor de la Dinamo Bucuresti, iar asta i-a adus o gaura substantiala! Alb-rosiii au fost invinsi de Astra si au ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1. Jucatorii lui Vasile Miriuta aveau nevoie de un rezultat pozitiv la Giurgiu, dar gazdele au reusit un start in forta.…

- Dinamo a pierdut cu Astra, 0-2, iar echipa alb-roșie a ratat prezenta in play-off-ul Ligii 1. (Detalii aici) In ultimele minute din meci, fanii lui Dinamo l-au injurat pe patronul Ionuț Negoița și i-au cerut demisia antrenorului Vasile Miriuța. Mai mult, aproximativ 10 fani ai lui Dinamo au venit la…

- Edward Iordanescu a facut adevarate minuni la Astra in acest sezon, calificand-o fara prea mari emoții in play-off, dupa ce antrenorul de 39 de ani a schimbat din mers o echipa intreaga. Tehnicianul a explicat pentru Gazeta Sporturilor cum va pregati meciul cu Dinamo, decisiv pentru "caini", de sambata…