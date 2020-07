INCREDIBIL! Un bărbat şi-a transformat un avion în propria casă. Cum arată pe interior VIDEO Inca de cand era tanar, lui Campbell ii placea sa reconditioneze obiecte vechi și sa creeze lucruri noi din ele. Planul sau pentru aceasta bucata de teren a fost sa o foloseasca ca loc pentru a-și construi propria casa. Planul sau inițial era sa modeleze o casa din mai mulți transportatori diferiți. A crezut ca este un plan foarte inovator, dar apoi Bruce a auzit despre o casa construita de altcineva intr-un alt loc. La aproximativ douazeci de ani dupa ce a facut pentru prima oara planul, Bruce a auzit despre Joanne Ussery. Joanne cumparase un Boeing 727 și il transformase intr-o casa… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

